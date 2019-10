Alle 13 prosegue l'ottava giornata di Liga. E si apre con la sfida tra Leganes e Levante: i padroni di casa, ultimi in classifica, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Alle 16, poi, in campo la capolista Real Madrid, reduce dal 2-2 in Champions contro il Bruges, che attende il Granada, secondo in classifica e che sogna il colpaccio. In caso di vittoria de Los Nazaries, ci sarebbe il sorpasso in vetta.



Alle 18.30 è il turno di Valencia-Alaves, mentre alle 21 chiude il programma di giornata Osasuna-Villarreal.