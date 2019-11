Prosegue con altre 5 gare il programma della 14esima giornata della Liga in Spagna.



Alle 12 il Getafe sogna l'aggancio a un piazzamento europeo e con 4 risultati utili nelle ultime 5 fa visita a un Espanyol in crisi nerissima e in situazione opposta di risultati con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare.



Alle 14 l'Athletic Bilbao, a pari punti col Getafe e quindi con un occhio a un piazzamento europeo fa visita all'Osasuna che arriva da 4 risultati utili consecutivi e sogna il sorpasso in zona Europa.



Alle 16.30 match fondamentale per la lotta per non retrocedere con l'Eibar

che ospita l'Alaves con entrambe le squadre appaiate a +6 sul terzultimo posto.



Alle 18.30 tocca al Villarreal di Carlos Bacca cercare lo scatto verso la parte nobile della classifica facendo ospitando un Celta Vigo in crisi nerissima di risultati con 5 ko nelle ultime 5 gare che lo hanno fatto precipitare in piena zona retrocessione.



Chiude alle 21 il Siviglia che non vuole perdere terreno nella corsa per il titolo e in caso di vittoria sul Valladolid scavalcherebbe l'Atletico Madrid e si porterebbe a -1 dalla coppia di testa formata da Barcellona e Real Madrid.