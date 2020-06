Torna in campo la Liga con le ultime due partite valide per la 29esima giornata, che comprendono anche il Real Madrid di Zinedine ZIdane, chiamato a rispondere alla vittoria del Barcellona, 2-0 al Leganes.



Si parte però alle 19.30, con la Real Sociedad ospite dell’Alaves. La squadra basca è quinta, a 2 punti dall’Atletico Madrid quarto: la Champions non è un sogno.



Alle 22 il piatto forte, con la sfida tra il Real Madrid e il Valencia. I Blancos hanno bisogno di una vittoria per accorciare il gap sul Barcellona primo, distante 5 punti. La squadra di Celades cerca punti pesanti per la corsa alla zona Europa League.