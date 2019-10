Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Liga: in seguito alle partite di venerdì e di ieri, termina oggi il programma della nona giornata, con quattro gare. Apre alle 12 Alaves-Celta Vigo, sfida tra due squadre che si trovano sui bassifondi della classifica dopo un inizio complicato. Alle 14 tocca alla Real Sociedad, autrice di un grande inizio ma reduce da due ko di fila, che riceve all'Anoeta un Betis in piena zona rossa. Alle 16 l'altalenante Villarreal ospita un Espanyol in grande difficoltà, mentre alle 18.30 l'Athletic Bilbao, a secco da tre turni, fa gli onori di casa al Valladolid di Ronaldo. Chiude alle 21 il Siviglia. dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite arriva il Levante, che vincendo può superare proprio gli andalusi.