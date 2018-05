Torna in campo la Liga con due recuperi della 34esima giornata, impegnati dopo il Clasico Barcellona e Real Madrid.



Alle 20 i blaugrana, già campioni, rifilano 5 reti al Camp Nou al Villarreal, che fallisce il sorpasso sul Betis e resta al sesto posto. Grande protagonista Ousmane Dembelé, che nel finale chiude i conti con una doppietta dopo le reti di Coutinho, Paulinho e Messi. Per gli ospiti in gol Nicola Sansone.



Alle 21.30 il Siviglia di Caparros batte 3-2 il Real Madrid e sorpassa il Getafe, tornando in zona Europa League. Al Sanchez Pizjuan, la formazione di Zidane fallisce l'aggancio al secondo posto, occupato dall'Atletico Madrid.