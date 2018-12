Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Rayo Vallecano ed Eibar, oggi prosegue la 14esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si riparte alle ore 13, quando il Celta Vigo ospita l'Huesca ultimo in classifica. Alle 16.15 il Valladolid riceve il Leganes, alle 18.30 l'Espanyol è impegnato sul campo del Getafe. Poi alle ore 20.45 il Real Madrid gioca in casa col Valencia.



Domenica scendono in campo le prime tre della classe: il Siviglia sul campo dell'Alaves, il Barcellona in casa col Villarreal e l'Atletico Madrid in trasferta a Girona. Lunedì sera si chiude col posticipo tra Levante e Athletic Bilbao.