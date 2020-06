Dopo la netta vittoria del Real Madrid, che ieri ha battuto 3-0 il Valencia grazie a un super Benzema, torna oggi in campo la Liga, con le prime tre partite del 30esimo turno.



Si parte alle 19.30 con Granada-Villarreal, scontro diretto per un posto in Europa League. Sempre nel tardo pomeriggio sfida salvezza tra Maiorca e Leganes, rispettivamente terzultima e ultima in classifica.



In serata il piatto forte: alle 22 scendono infatti in campo Barcellona e Siviglia, prima contro terza: i catalani, a +2 sul Real secondo, sono chiamati a rispondere al successo di ieri della banda Zidane, per tenere un margine di distanza. Gli andalusi non potranno però regalare niente, in quanto incalzati da Atletico Madrid, Getafe e Real Sociedad.