Trentasettesima e penultima giornata di Liga, nella quale possono arrivare verdetti molto importanti, su tutti la conquista del titolo da parte del Real Madrid, che contro il Villarreal potrà accontentarsi di fare lo stesso risultato del Barcellona - impegnato in casa contro l'Osasuna - per avere la certezza aritmetica della vittoria del campionato.



Con i giochi già decisi per quanto concerne le qualificate alla prossima Champions League, in ottica europea da seguire Athletic Bilbao-Leganes, Real Sociedad-Siviglia e Valencia-Espanyol per i tre posti che valgono l'accesso all'Europa League e possono decidere anche le sorti della lotta salvezza. Obiettivo in palio anche in Betis-Alaves e Maiorca-Granada.



Il turno è inaugurato dalla gara delle 18.30 tra Eibar e Valladolid.