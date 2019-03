Prosegue il programma della 27esima giornata nella Liga. Alle 12, il Celta Vigo cerca punti salvezza in casa contro il Betis, reduce dal ko casalingo contro la sorpresa Getafe. Alle 16.15, il Girona - in serie positiva da tre turni con due successi e un pari - ospita il Valencia, che dopo i successi contro l'Athletic Bilbao e il Krasnodar va a caccia del momentaneo sorpasso sul Siviglia, impegnato alle 18.30 in casa contro la Real Sociedad. In contemporanea, Levante e Villarreal, entrambi reduci da due sconfitte di fila, si affrontano in uno scontro diretto per la salvezza. Si conclude alle 20.45 con il Real Madrid, che dopo la debacle in Champions League contro l'Ajax vuole rialzarsi in campionato e va in scena sul campo del Valladolid. La squadra di Solari vuole tenere a distanza il Getafe (2-1 all'Huesca) e riportarsi a -5 dall'Atletico Madrid (1-0 al Leganes ieri).