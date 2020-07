38esima e ultima giornata della Liga, in campo tutte e venti le squadre per salutare il campionato. Si parte alle 17, con l'Alaves già salvo che affronta il Barcellona secondo.



Alle 18.30, poi, il Villarreal cerca punti per difendere il quinto posto contro l'Eibar, allo stesso orario si affrontano il Valladolid e il Betis.



Alle 21 le altre, con particolare attenzione alla corsa Europa League: la Real Sociedad (6°) è impegnata sul campo dell'Atletico Madrid terzo, il Getafe in casa del Leganes e il Valencia sul campo del Siviglia quarto.



Da tenere d'occhio anche la lotta salvezza: Celta Vigo (17°) in casa dell'Espanyol, il Leganes (18°) cerca l'impresa in casa con il Real Madrid campione. In campo anche Granada-Athletic Bilbao e Osasuna-Maiorca.