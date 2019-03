Continua la 29esima giornata di Liga, in programma quattro partire. Si parte con l'impegno delle 12 con la sfida tra Levante ed Eibar, terminato 2-2 . Ora in campo il Rayo Vallecano, che attende il Betis Siviglia, alle 16.15 in scena il match che profuma d'Europa tra Siviglia e Valencia, a seguire Valladolid-Real Sociedad (18.30) e Real Madrid-Huesca (20.45).