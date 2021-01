Dopo le gare di ieri e in attesa del posticipo del Monday NIght, continua oggi con cinque partite, la prima del 2021. Aprel'altalenantereduce dalla sconfitta nel derby basco, che riceve il pericolante, in piena zona retrocessione. Alle 16.15 tocca poi alla capolista, l'di Simeone, che per mantenere il primato va sul difficile campo deldue partite. la sorpresain piena corsa per un posto in Europa, va sul mai facile terreno dell', che però non vince da cinque partite; la rivelazionedi Alguacil invece, vincitrice del derby ma in calo dopo un inizio fantastico, vuole mantenere la zona Champions, contro il fanalino di coda. L'altro fanalino di coda invece, l'riceveildi Messi, alla prima uscita dopo la pesante intervista rilasciata sul suo futuro: i blaugrana sono alla rincorsa del quarto posto, ma lontani dal primo.