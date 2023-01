Continua la 19esima giornata, in programma quattro partite. Si parte alle 14 con il Valencia di Gattuso, in piena lotta per non retrocedere, che sfida il Real Valladolid, penultimo e con tre punti in meno. Alle 16.15 l'Atletico Madrid, sconfitto in settimana dal Real Madrid in Coppa del Re, è di scena a Pamplona contro l'Osasuna. Alle 18.30 le ambizioni euorpee dell'Athletic Bibao passano da Vigo, con il Celta che ha bisogna di punti salvezza. Alle 21 c'è Real Madrid-Real Sociedad, prima contro terza.