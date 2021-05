Giornata di possibili verdetti inDopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tra Betis e Granada, continua oggi con quattro partitedel campionato spagnolo. Apredelicatissima sfida per la salvezza: i padroni di casa hanno bisogno dei tre punti per mettersi al riparo da brutte sorprese, gli ospiti sono ultimi e disperati, a meno 5 dal quartultimo posto.tocca aaltra partita per evitare la retrocessione: i padroni di casa sono a secco da cinque partite e a più 6 sulla zona rossa, gli ospiti, altrettanto in crisi, hanno un solo punto di margine.in campo il, fresco finalista di Europa League: obiettivo mantenere il sesto posto e accorciare dal quinto per Emery, contro unormai privo di obiettivi. Chiude in serata il big match,ildi Zidane riceve a Valdebebas ildi Lopetegui: i Blancos, appena eliminato dalla Champions, con i tre punti si porterebbero al primo posto della Liga a tre giornate dal termine, visti gli scontri diretti favorevoli con l'Atletico, a quota 77 punti. Gli andalusi invece, ormai svanita la possibilità di vincere il titolo, vogliono portarsi a meno uno dal terzo posto.