Torna in campo la. Si comincia allecon lo scontro salvezza fra ilultimo in classifica (reduce dalla goleada subita contro il Villarreal) e, quindicesimo a +4 sulla zona retrocessione.Alletocca invece alla, che vuole ricominciare a correre, dopo 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5, contro il, reduce invece da 3 risultati utili consecutivi.Allescende in campo invece ilche non perde da 4 partite e deve dare continuità alla cura, per tornare a competere per le prime posizioni e mettere pressione ad Atletico e Betis per la zona Champions. Al Camp Nou arriva ilChiude il sabato di Liga ildi Carletto, impegnato in una partita molto ostica con ildi Bordalas. Le merengues sono a + 6 sul Siviglia dell’ex Lopetegui (ma con una partita in più) e devono ricominciare a fare punti dopo la sconfitta rimediata a Getafe nella prima partita dell’anno.