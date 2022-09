Prosegue la quinta giornata di Liga, in programma cinque partite. Dopo l'anticipo tra Girona e Valladolid, alle 14 apre le danze il Valencia di Gattuso, impegnato in casa del Rayo Valecano. Alle 16.15 tocca al Siviglia provare a uscire dalla crisi con Lopetegui che si gioca la panchina: di fronte l'Espanyol, a caccia di punti salvezza. Alle 18.30 è il turno del Barcellona, avversario dell'Inter in Champions League, che fa visita al Cadice. Chiude il sabato Atletico Madrid-Celta Vigo, in campo alle 21.