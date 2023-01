Si gioca anche in Spagna, dopo il pari di ieri tra Celta Vigo e Villarreal, in campo altre quattro sfide. Si parte alle 14 con il Valladolid, reduce da tre sconfitte, che ospita il Rayo Vallecano.



Alle 16:15 Girona-Siviglia e a seguire il match tra Osasuna e Maiorca, distanziate da due punti. Chiude la giornata il Real Sociedad, impegnato in casa contro l'Athletic Bilbao con l'obiettivo di consolidare il terzo posto.