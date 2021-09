Calcio no stop in tutta Europa. Dopo le gare di ieri e dell'altro ieri, termina oggi con tre partite, nell'infrasettimanale. Aprono due garela, reduce da quattro risultati utili di fila, vuole il terzo posto in solitaria a quota 13 e a meno tre dal Real primo, ma per ottenerlo dovrà vincere sul campo delterzultimo e ancora senza vittorie fin qui. Alla stessa ora il, altalenante finora, fa visita a un positivoChiudeil disastratodi Ronald, sempre più in bilico: i blaugrana, ottavi già a -6 dalla vetta e dai Blancos, devono vincere sul difficile campo del, per non salutare già il sogno titolo e il proprio allenatore.