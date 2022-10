Dopo le partite del weekend, non si ferma il campionato spagnolo, con il programma del turno infrasettimanale della Liga, il decimo, che comincia già oggi con tre partite. Apre alle 19 una sfida di lusso, al Ramon Sanchez Pizjuan: il Siviglia del nuovo tecnico Jorge Sampaoli vuole il terzo risultato positivo, avvicinarsi alla zona Europa ma soprattutto portarsi a -2 dal Valencia di Gennaro Gattuso ed Edison Cavani, ancora titolare e ancora in gol dopo la doppietta contro l'Elche. I Murcielagos con i tre punti si porterebbero a -2 dalla zona Champions. Alle 20 tocca all'Athletic Bilbao, momentaneamente a -2 dal terzo posto, nonostante non vinca da due giornate, e ospite sul campo di un deludente Getafe, che non vince da tre turni e ha solo un punto di margine sulla zona rossa. Chiude alle 21 l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che vuole la quarta vittoria di fila per agguantare al secondo posto il Barcellona e portarsi a -3 dal Real capolista, nel derby contro il Rayo Vallecano, altalenante e a metà classifica.