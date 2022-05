Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la, con tre partite ad anticipare, ovvero la terzultima del campionato spagnolo, in scena nel turno infrasettimanale.al Mestalla ilospita ili padroni di casa non vincono da sei giornate (4 pari e 2 ko) e sono ormai privi di obiettivi, gli ospiti invece sono reduci dalla storica conquista della Coppa del Re che vale l'accesso all'Europa League e, seppur non vincano da quattro turni, vogliono conservare il quinto posto e provare il disperato assalto alla zona Champions, distante 6 punti.tocca al, spacciato fino a qualche settimana fa, cercare il quarto risultato utile di fila ma soprattutto mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione, distante 2 punti, nell'impegno casalingo contro l', che però è a un punto dalla Conference League e a 4 dall'Europa League.chiude ildi Xavi: al Camp Nou i blaugrana vogliono blindare definitivamente il secondo posto, contro ilsenza più nulla da chiedere.