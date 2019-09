Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Liga. Ad aprire le danze l'anticipo tra Maiorca e Athletic Bilbao. Inizio di stagione sorprendente per i baschi, al secondo posto della classifica con due vittorie (una col Barcellona) e un pareggio. In difficoltà invece il Maiorca di Vicente Moreno, reduce da due sconfitte di fila con Real Sociedad e Valencia.