Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la, conche deve essere disputato adesso per fare spazio alle partite di Supercoppa: ildi Zinedinericeve a Valdebebas l'di Gaizka, alle ore 22. Blancos tornati prepotentemente in auge, dopo la qualificazione da primi agli ottavi di Champions, che li vedranno opporsi all'Atalanta di Gasperini, e la vittoria nel derby contro l'Atletico, che li ha riportati al terzo posto in campionato, a meno due dalla vetta. Vetta che può essere raggiunta proprio grazie ai tre punti contro i baschi, a secco da tre gare e a metà classifica.