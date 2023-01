Sabato di Liga con due delle grandi scontente: Atletico Madrid e Siviglia devono vincere per rimettersi in carreggiata e avvicinare gli obiettivi stagionali. La squadra di Simeone è quarta, dietro alla sorprendente Real Sociedad, ed è staccata dalle prime: con un Memphis Depay in più nel serbatoio i Colchoneros puntano a battere il Valladolid nel match casalingo delle 18:30. In quello serale delle 21 tocca invece al Siviglia penultimo affrontare il Cadice in un inedito duello per la salvezza. Aprono il programma Rayo Vallecano-Real Sociedad delle 14 ed Espanyol-Betis delle 16:15.