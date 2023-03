Il sabato di Liga si è chiuso con un gol dell'ex romanista Justin Kluivert per che ha regalato la vittoria al Valencia, oggi sono in programma altre quattro gare prima del posticipo di domani tra Girona e Atletico Madrid che chiuderà la 25a giornata. Dopo il ko con la Roma la Real Sociedad giocherà in casa del Maiorca alle 14, alle 16.15 lo scontro diretto per la salvezza tra Siviglia e Almerian e alle 18.30 c'è Villarreal-Betis Siviglia con vista sull'Europa. A chiudere la domenica di Liga è il Barcellona capolista: alle 21 giocherà al San Mames contro l'Athletic Bilbao che nelle ultime tre partite ha totalizzato due sconfitte e un pareggio.