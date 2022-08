La domenica di Liga si apre con la sfida tra Cadice e Real Sociedad, alle 17:30 al Nuevo Mirandilla. Alle 19:30 esordio in campionato anche per il Valencia di Rino Gattuso, pronto a sfidare il Girona al Mestalla. In chiusura il Real di Carlo Ancelotti, che si ripresenta al campionato con in bacheca una Supercoppa Europea in più, dopo il trionfo contro l'Eintracht di mercoledì scorso (reti di Alaba e Benzema) per affrontare in trasferta l'Almeria, all'Estadio de los Juegos Mediterráneos.