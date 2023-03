Dopo la pausa per le nazionali la Liga riparte dall'anticipo della 27a giornata: stasera alle 21 c'è Maiorca-Osasuna, scontro diretto a metà classifica tra due squadre che prima della sosta avevano perso entrambe le rispettive gare. E' anche la partita tra due squadre in cerca di una svolta: i padroni di casa non vincono da quattro sfide - tre sconfitte e un pareggio - gli ospiti hanno totalizzato un solo punto nelle ultime tre.