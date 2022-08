Tre partite in questo sabato di Liga. Alle 17:30 in campo Elche-Real Sociedad con i padroni di casa ancora senza vittoria. A seguire il Rayo Vallecano ospita il Maiorca mentre in serata, alle 22 si affronteranno Almeria e Siviglia. La squadra di Lopetegui con solo un punto nelle prime due giornate cercherà la prima vittoria in campionato.