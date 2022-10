Quattro partite in programma nel sabato di Liga. A dare il via il match tra Girona e Cadice, in palio punti preziosi per la lotta salvezza. Calcio d'inizio alle 14:00. A seguire il Valencia di Rino Gattuso, reduce da sette punti nelle ultime tre gare, ospita l'Elche, ultimo in classifica con solo due punti.



Alle 18:30 la terza partita del nuovo Siviglia allenato da Sampaoli, che fin qui si è dovuto accontentare di due pareggi tra campionato e Champions League. Il Siviglia sarà impegnato in casa del Maiorca per provare a risalire in classifica dopo l'inizio deludente.



In serata il match più interessante della giornata ovvero quello tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid. Le due formazioni si trovano rispettivamente al terzo e quarto posto con solo un punto a distanziarle.