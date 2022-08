A dare il via alla terza giornata di Liga sarà Girona-Celta Vigo. I padroni di casa sono tornati nel massimo campionato dopo tre stagioni e sono riusciti nell'ultimo match disputato a ottenere la prima vittoria avendo la meglio sul Getafe. Il Celta Vigo affronterà la prima trasferta dopo le due gare consecutive tra le mura amiche. Fino ad ora solo un punto per gli uomini di Eduardo Coudet.



A seguire la sfida tra Betis e Osasuna; entrambe hanno iniziato al meglio la stagione con due vittorie su due e cercano quindi il primato solitario in classifica.