Si divide in due tronconi l'ultima giornata de La Liga 2022-'23, già vinta dal Barcellona di Xavi con le due di Madrid, Real e Atletico, a giocarsi la seconda piazza e la Real Sociedad quarta e in Champions. I Colchoneros sono di scena sul campo del Villarreal, I Blancos scendono in campo in casa contro l'Athletic Bilbao che si gioca la qualificazione in Conference League e ha bisogno di una vittoria per sperare di superare l'Osasuna, che riceve il Girona in uno scontro diretto. Gli uomini di Pamplona hanno gli stessi punti di quelli di Bilbao e uno sui catalani, sul Siviglia e sul Rayo Vallecano, tutti in corsa per l'ultimo posto del treno europeo. I campioni dell'Europa League vanno in casa della Real Sociedad, il Rayo a Maiorca.



Alle 21 invece le gare che coinvolgono le squadre in lotta per non retrocedere: dal Cadice a 41 punti al Valladolid a 39 ci sono Getafe, Valencia, Celta Vigo e Almeria. L'unico scontro diretto è fra Valladolid e Getafe, mentre le altre partite sono Espanyol (già retrocesso)-Almeria, Elche (già retrocesso)-Cadice, Betis-Valencia e Celta Vigo-Barcellona.