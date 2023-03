Stasera giocano i prossimi avversari della Roma in Europa League: la Real Sociedad ospita il Cadice in una partita che può rilanciarne le ambizioni di alta classifica. Il rendimento dei baschi contro le squadre della parte destra della classifica è da rivedere, e questa si presenta come un'ottima occasione visto che il Cadice è sedicesimo a due punti dalla zona calda.