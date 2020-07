Continua la 34esima giornata di Liga, con quattro partite in programma. Apre la domenica il Real Madrid, che alle 14 è di scena a Bilbao contro l'Athletic, in piena lotta per l'Europa League. Gli uomini di Zidane possono scappare a +7 sul Barcellona, impegnato in serata in trasferta contro il Villarreal (ore 22). Alle 17 sfida salvezza tra ultima e penultima, Espanyol contro Leganes, alle 19.30 il Getafe, avversario dell'Inter in Champions League, prova a riaprire la corsa al quarto posto, lontano cinque punti, contro un Osasuna che ha poco da chiedere a questa stagione.