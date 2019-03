Dopo l'anticipo tra Rayo Vallecano e Girona, continua la 26esima giornata di Liga. Il sabato si apre alle 13, con il match tra Espanyol e Valladolid, due squadre che vogliono tenere a distanza la zona retrocessione. La salvezza è l'obiettivo primario del Villarreal, che alle 16.15 deve vincere contro un Alaves che sogna un posto in Europa. Prima del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, in scena alle 20.45, il Siviglia vuole riprendersi la zona Champions in trasferta contro l'Huesca, ultimo in classifica.