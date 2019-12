Prosegue con altre 5 gare il programma della 15esima giornata della Liga Spagnola.



Apre alle 12 il Siviglia, imbattuto nelle ultime 5 gare e al terzo posto in classifica, che è chiamato a rispondere all'allungo del Real Madrid ospitando in casa il Leganes ultimo e senza vittorie da 4 gare. In caso di 3 punti Banega e compagni tornerebbero a -1 dalla vetta.



Alle 14 tocca all'Athletic Bilbao che ospita al San Mames il Granada in un autentico scontro diretto per un piazzamento europeo.

Inaki Williams e compagni in caso di vittoria agguanterebbero il quarto posto, ma in caso di ko consentirebbero proprio alla squadra dell'ex Roma, Gonalons di trovare una vittoria che manca da 4 gare e di sorpassarli in classifica.



Alle 16 l'Espanyol in crisi nera di risultati, penultimo in classifica e senza vittorie da 4 gare, ospita l'Osasuna che può continuare a sognare un piazzamento europeo distante solo 4 punti.



Prima del big match fra Atletico e Barcellona chiude alle 18.30 l'altro scontro con vista sull'Europa fra il Getafe di Jaime Mata e il Levante di Borja Mayoral. Chi vince aggancia la zona Europa League.