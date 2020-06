Prosegue il 28esimo turno della Liga, il primo dopo l'interruzione per la pandemia di coronavirus, e alle 22 tocca alla capolista: il Barcellona va sul campo del Maiorca, in piena corsa salvezza, per provare ad allungare sul Real Madrid, ora secondo a due lunghezze di distanza e impegnato domani contro l'Eibar.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Entrambe le squadre vogliono ripartire da dove hanno lasciato: il Maiorca dalla vittoria esterna sull'Eibar, il Barça da quella casalinga sulla Real Sociedad. Il bilancio negli scontri diretti, però, sorride tutto ai blaugrana: mai sconfitti nelle ultime nove partite di Liga (8 successi, 1 pareggio), vincendo le ultim sei; 10 vittorie inoltre per il Barcellona nelle ultime 11 gare di campionato in casa del Maiorca (eccezione il 2-1 per i padroni di casa nel maggio 2009).



Fischio d'inizio ore 22, su Calciomercato.com la diretta di Maiorca-Barcellona.