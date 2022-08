Dopo la Bundesliga, la Ligue 1 e la Premier League, riparte anche la Liga spagnola. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Osasuna e Siviglia, in programma questa sera alle 21:00.



Un match che potrebbe già dare spunti interessanti su come la squadra allenata da Lopetegui abbia reagito ai tanti cambiamenti che la sessione di mercato ha portato. In particolare, le cessioni di Koundé, Diego Carlos e Luuke de Jong che renderanno ancora più complicato confermarsi tra le prime quattro. Attesa anche per il possibile debutto di Isco, il colpo in entrata di questo mercato. Guardando in casa Osasuna invece, il tecnico, Jagoba Arrasate, proverà ad interrompere la striscia negativa contro il Siviglia che recita 3 pareggi e 6 sconfitte fino ad ora.