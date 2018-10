Sarà il primo Clasico dopo 10 anni senza Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma per i bookmaker la sfida tra Barcellona e Real Madrid sarà allo stesso al livello delle precedenti. Le scommesse Snai sui gol parlano chiaro: una partita da almeno tre reti complessive (traguardo centrato otto volte negli ultimi dieci confronti) vale appena 1,50, e per il Goal (entrambe le squadre a segno) si scende fino a 1,45. Non ci saranno i due protagonisti assoluti degli anni più recenti, ma il tabellone sui marcatori promette lo stesso scintille: si parte con Luis Suarez, favorito per il gol a 2,00, seguito a ruota da Coutinho e Dembélé, tutti e due a 3,00. Opzioni di prima qualità anche sul versante madrileno, dove a trascinare il reparto avanzato ci sono Bale e Benzema a 3,00, insieme a Mariano Diaz (3,50). Più sbilanciate, invece, le previsioni sul risultato: i Blancos in versione Lopetegui non hanno ancora convinto, soprattutto in Liga dove sono addirittura settimi, e dunque i favori sono tutti per i blaugrana, dati a 1,95. Il blitz del Real al Camp Nou pagherebbe 3,65, per il pareggio si arriva a 3,70.