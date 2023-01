Già consapevole del pareggio fra Benfica e Sporting nel derby di Lisbona, il Porto di Conceiçao è sceso in campo con il sangue agli occhi e ha rifilato 4 gol a un impotente Famalicao: apre le danze una doppietta di Wenderson Galeno, poi Otavio e Taremi. Ora i Dragoes sono terzi, a 5 punti dalla capolista Benfica. Al secondo posto, con un punto in più, c'è invece il Braga, prossimo avversario della Fiorentina in Conference