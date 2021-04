Intervenuto in conferenza stampa, Javier, ha parlato"Non vogliamo tagliare teste, non è il momento di parlare di sanzioni. Evidentemente hanno intrapreso un’azione pericolosa ma non è stata consumata. Se continueranno a lavorare per la creazione della Superlega vedremo, ma ora non bisogna correre, non c’è alcuna intenzione sanzionatoria. E poi i 12 club sono già stati sanzionati a livello di reputazione, colpiti dal disprezzo dei tifosi e dal no espresso da politici di grandissimo rilievo come Draghi, Johnson o Macron”."Ha detto che la Superlega è assolutamente necessaria? Beh, non so a cosa si riferisce. Perché tedeschi e francesi non sono mai stati dentro e gli inglesi non ci torneranno più. Gli restano poche squadre, perché anche le italiane si stanno defilando. Parlare di riforma è corretto, e per questo sono entrato nel Comitato Esecutivo della Uefa, ma non si può attuare in questo modo, facendo pressioni di questo tipo. La Superlega è morta, mi sembra addirittura cinico continuare a parlarne, senza i tre Paesi che ho citato dove vanno? Una settimana fa aveva un'opinione, ora ne ha un'altra. Il Barça ha tanti problemi che deve risolvere piuttosto che dedicarsi a difendere una Superlega che è già morta. Per esempio deve risolvere i problemi finanziari in modo che possa competere ad altri livelli anche la prossima stagione. Dobbiamo smettere di parlare della Superlega per un po'.."La pensiamo allo stesso modo sulla Superlega ma io non cambio opinione sui Club-Stato. Devono rispettare le regole economiche come gli altri. E comunque negli ultimi anni il Psg non ha fatto follie sul mercato"."Dice che senza la Superlega il calcio nel 2024 sarà morto e non è così. Tutto il contrario. Siamo sanissimi e non c’è alcun bisogno di misure eccezionali. Vogliono i soldi perché hanno sei Ferrari e vogliono la settima, quando invece devono pensare a ridurre i costi e a contenere i salari che sono inflazionati. Dicono che il loro progetto non distruggerebbe i campionati locali ed è vero il contrario: non ci sono i soldi per una Superlega e per i campionati locali: se li prendono loro a noi non resterebbe nulla, non ci sono tv disposte a pagare quanto dicono loro. Se andassero avanti, la Liga perderebbe un miliardo all’anno. E se già ora c’è differenza economica tra grandi e piccoli club, diventerebbe insostenibile. O Florentino Perez non conosce la realtà o mente. E visto che si tratta di un grande imprenditore non penso che non conosca la realtà".- "Non è vero che il loro progetto ci salverebbe dalla rovina, anche perché se fosse davvero così non avrebbero avuto la necessità di lavorare in clandestinità, ci avrebbero contattato per presentarlo e lavorarci. Venerdì scorso i 12 della Superlega hanno approvato la riforma della Champions della Uefa, ad alcuni non piaceva e hanno provato a far saltare il sistema. Ora piuttosto vediamo se Barcellona e Real Madrid vorranno partecipare alla prossima Champions: lo si fa in maniera volontaria, inviando una richiesta alla Uefa in maggio e così facendo si accettano le regole della competizione. Manca poco alla scadenza".