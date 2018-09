Occasione di sorpasso per l’Atletico Madrid nella Liga. I Colchoneros, 11 punti, giocano al Bernabeu contro il Real, fermo a 13 dopo il ko dello scorso turno contro il Siviglia. La squadra di Simeone è nettamente più in forma dei padroni di casa e la forbice delle quote, non troppo larga, lascia pensare a un possibile blitz Atletico: Real favorito, ma con riserva, a 2,10, pareggio a 3,40 e successo biancorosso a 3,40. L’ultima vittoria dell’Atletico al Bernabeu è datata 2016, allora il match finì 0-1, risultato che ben si adatta all’attitudine dei Colchoneros (che hanno subito solo 4 gol nelle prime 6 giornate di Liga) e che si gioca a 10 volte la posta. Del resto, i numeri dell’Atletico, stringono la forbice dell’Under/Over (di solito molto sbilanciata sul secondo esito nelle gare in cui gioca il Real) e danno una gara con meno di tre reti complessive a 1,90, contro l’1,83 sull’esito opposto.