La prima giornata di Liga dopo la ripartenza post-Covid si chiude a San Sebastian: alle 22 infatti va in scena il posticipo della 28esima giornata, tra la Real Sociedad di Imanol Alguacil e l'Osasuna di Jagoba Arrasate. I padroni di casa con una vittoria manterrebbero il quarto posto, difendendosi dagli attacchi di Atletico Madrid e Getafe, e si porterebbero a meno uno dal Siviglia terzo, in piena zona Champions League, confermando l'ottima forma messa in mostra prima della sosta, mentre gli ospiti, a più 9 dalla salvezza e ormai lontani dalla zona Europa, giocano senza pressioni.