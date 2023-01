In Spagna la grande attesa è per la finale di supercoppa tra Real Madrid e Barcellona (in campo alle 20) ma non si è fermata la Liga che vede impegnate quattro squadre quest'oggi tra cui l'Atletico Madrid.



Alle 14, il Getafe ospita l'Espanyol, penultimo in classifica e distanziato di tre lunghezze dagli avversari odierni. A seguire, l'Atletico Madrid è chiamato a reagire dopo la sconfitta casalinga con il Barcellona che ha allontanato i colchoneros dalle prime posizioni. La squadra di Simeone affronterà in trasferta l'Almeria.