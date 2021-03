Non solo Champions League in questo mercoledì sera,torna in campo anche laedsi affrontano nel recupero della seconda giornata: occasione di vendetta degli andalusi, battuti 2-1 lo scorso 6 marzo proprio dagli ospiti di giornata, la squadra di Lopetegui cerca un successo utile a blindare il quarto posto e a portarsi a 3 punti dal Real Madrid terzo in classifica; l'Elche, invece, ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, un solo punto di vantaggio al momento sull'Alaves terzultimo.