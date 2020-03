Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato ai microfoni di Cadena Cope dell'ingente danno economico che la non chiusura della Liga potrebbe portare da qui a fine anno.



SETTIMANA IMPORTANTE - "Durante il fine settimana ho lavorato attraverso conversazioni telefoniche e videoconferenze con istituzioni europee e presidenti di club spagnoli perché dobbiamo coordinarci. Sta per iniziare una settimana molto importante durante la quale prenderemo importanti decisioni per l'Europa".



DANNO ECONOMICO E L'ITALIA... - "Ho avuto contatti con l'Italia, la Germania e altri presidenti di lega. Stiamo lavorando per trovare una soluzione perché il coronavirus è un problema di salute e per la salute ci sono i medici, noi siamo qui per trovare una soluzione al problema economico che sta per sorgere circa i quasi cento contratti audiovisivi che abbiamo in tutto il mondo".