Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, ha tenuto una videoconferenza con i giornalisti: "Stiamo considerando l'idea di tornare a giocare in Spagna e in altri paesi il 28 maggio, o in alternativa il 6 o 28 giugno. Si rispetterebbe il protocollo di ripresa disegnato per la Liga e mandato anche ad altri campionati come la Serie A. Stiamo studiando tre possibilità: partire a fine maggio, giocando le competizioni nazionali a giugno e quelle internazionali a luglio; giocare le competizioni insieme fino a fine luglio o giocare i campionati a luglio e le coppe ad agosto".



SUL CANCELLARE LA STAGIONE - "Non se ne parla proprio. Siamo sicuri che la finiremo, probabilmente a porte chiuse. Assicuro che nessun grande o medio campionato ha intenzione di annullare la stagione, chi ne parla lo fa per interessi personali".



SULL'ECONOMIA - "Non finire la stagione ci porterebbe una perdita di un miliardo. Terminarla a porte chiuse, invece, ci costerebbe 350 milioni.



SUI PRESTITI - "Bisognerà modificare i contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno così come i vari accordi di prestito. Non è semplice, ma nemmeno complicato".



SU MESSI - "Non penso che il suo arrivo possa risolvere i problemi della Serie A, legati alla pessima relazioni tra debiti e incassi. Mi piacerebbe che Messi stesse qui, ma se dovesse andarsene non sarebbe un dramma".