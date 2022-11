Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato al Thinking Football Summit, in corso a Oporto: "Non è vero che i giovani si stanno allontanando dal calcio: anzi, è l'esatto opposto", ha detto.



SUPERLEGA - "Questa concezione del calcio è pericolosa, perché con essa si perderebbe l'essenza stessa del calcio. Provocherebbe la rovina dei campionati nazionali e delle centinaia di migliaia di posti di lavoro ad essi collegati. In Spagna, ad esempio, i campionati nazionali sono molto più seguiti di una partita della fase a gironi di Champions. Si segue più la Segunda División di un qualsiasi Juventus-Bayern".