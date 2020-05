Fissata la ripresa per l'11 giugno col derby di Siviglia, il calcio spagnolo prova ad accelerare. Da lunedì 1° giugno ci sarà il via libera agli allenamenti collettivi, che rientrano nella fase 4 avviata dal governo. Come ricorda Repubblica.it, le sessioni di lavoro potranno coinvolgere fino a 15 persone, staff tecnico compreso, a patto di non superare il 50% della capacità delle strutture utilizzate. Autorizzato anche l'uso degli spogliatoi.