Dopo le partite andate in scena ieri, termina oggi pomeriggio alle 17 il programma della 19esima giornata di Ligue 1, con il posticipo dello Stadio Matmut-Atlantique tra Bordeaux e Amiens: i padroni di casa, che non perdono da sei gare (due vittorie e quattro pari) e vogliono la posta massima per continuare a sognare la zona Europa, ricevono l'Amiens, invischiato in piena zona retrocessione.