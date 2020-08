Ancora Ligue 1. Dopo 167 giorni, in seguito allo stop definitivo post-lockdown, ieri si sono riaccesi riflettori sul calcio francese, protagonista in Europa con le cavalcate di Paris Saint-Germain e Lione, con l'anticipo tra Bordeaux e Nantes. Oggi altre due partite in programma, valide per la prima giornata: si inizia alle 17 con la gara tra Dijon ed Angers, rispettivamente sedicesima e undicesima nello scorso campionato, due squadre che anche quest'anno lotteranno per la salvezza. Match interessante invece quello delle 21, allo stadio Pierre-Mauroy di Lille, tra i padroni di casa guidati da Christophe Galtier e il Rennes di Julien Sthephan, rispettivamente quarta e terza a un punto di distanza l'anno scorso, e quindi serie candidate alle coppe europee anche nella stagione 2020/2021. Curiosità per la prima partita del Lille senza la stella Victor Osimhen, passata al Napoli per 80 milioni, ma anche per scoprire il suo sostituto, il classe 2000 canadese Jonathan David, appena arrivato dal Belgio. Nei rossoneri occhio all'ex Milan Niang ma soprattutto alla stellina Camavinga.