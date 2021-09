. Nella quinta giornata del campionato francese l'ex portiere del Milan debutta con la maglia del Psg nella sfida delle 17 contro il Clermont. Il classe '99 prende il posto di Keylor Navas, tornato a Parigi dopo un viaggio di dieci ore per via degli impegni con la nazionale e così Pochettino ha deciso di dare spazio al portiere italiano. In campo anche l'ex interista Hakimi.